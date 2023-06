L’estate 2023 non decolla, altri temporali in arrivo. Tempo instabile per altri 10 giorni

L’estate 2023 stenta a decollare. Nei prossimi giorni, compreso il week end, il tempo non sarà mai del tutto stabile sull’Italia e non mancheranno nuovi acquazzoni e temporali. Queste le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Ciò non significa che non ci sarà mai il sole, anzi, non mancheranno ampi momenti assolati specie su coste e pianure, ma dovremmo anche mettere in conto il temporale, specie tra le ore pomeridiane e serali. Tra venerdì e sabato dovremo inoltre mettere in conto frequente nuvolosità in arrivo da Ovest e legata all’ex ciclone Oscar che ha portato intenso quanto anomalo maltempo sulle Canarie. Domenica maggiori spazi assolati che tuttavia dovranno nuovamente dividersi la scena con improvvisi temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, sia in montagna che in pianura.

INSTABILITA’ ANCHE DURANTE LA PROSSIMA SETTIMANA

Anche la prossima settimana si preannuncia instabile con temporali che potrebbero tornare più frequenti e intensi specie dalla seconda parte. Le temperature massime dovrebbero mantenersi in genere entro i 27-30°C e con ondate di caldo africano scongiurate almeno per i prossimi 10 giorni.

La causa è da imputare a una circolazione atmosferica totalmente invertita rispetto a quanto dovrebbe essere in questo periodo. Sul Nord Europa dove dovrebbero transitare le perturbazioni ritroviamo l’alta pressione delle Azzorre, mentre il Mediterraneo e quindi l’Italia rimangono preda di correnti instabili, perturbazioni e vortici al posto dell’anticiclone. Una situazione che si protrae da maggio e che rimarrà molto probabilmente ancora bloccata per almeno i prossimi 8-10 giorni.