L’educazione stradale insegnata ai più piccoli con il gioco: l’iniziativa a Ragusa

Oggi la Scuola dell’infanzia Munari, appartenente all’Istituto Comprensivo Quasimodo-Ventre di Ragusa, ha ospitato l’evento educativo “Un miglio intorno alla scuola”, un progetto dedicato alla sicurezza stradale nell’ambito del Piano di Prevenzione Regionale 2020-2025 (PP5).

Un’esperienza educativa attraverso il gioco

L’iniziativa ha trasformato l’area scolastica in un piccolo villaggio didattico con segnaletiche orizzontali e verticali, per simulare percorsi reali, animatori e personaggi dei cartoni animati, che hanno reso il momento coinvolgente e divertente, macchinine elettriche, progettate per essere utilizzate anche da bambini con disabilità, garantendo un’esperienza inclusiva.

L’evento si è rivelato un momento formativo e ludico, in cui i bambini hanno appreso le regole della sicurezza stradale attraverso il gioco, uno strumento particolarmente efficace per l’apprendimento.

Riconoscimenti

L’assessore alla pubblica istruzione di Ragusa, Catia Pasta, ha dichiarato: “Ringrazio tutti coloro i quali hanno collaborato a questa iniziativa a cominciare dalla responsabile UOEPSA dell’Asp Daniela Bocchieri, dal direttore dell’IC Quasimodo-Ventre Leonardo Licata e da Biagio Lisa dell’Associazione Familiari

Vittime della Strada”.

L’importanza della prevenzione

L’iniziativa ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i più piccoli su tematiche cruciali come la sicurezza stradale, ponendo le basi per un comportamento responsabile sin dalla tenera età. Un evento che non solo educa, ma contribuisce a costruire una cultura della sicurezza per il futuro.

