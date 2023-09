Le Vie dei Tesori quest’anno vi faranno scoprire un cimitero e una casa di suore. Ecco i dettagli sulla provincia di Ragusa

Le Vie dei Tesori ritornano a Ragusa e Scicli per tre weekend con un programma molto frastagliato, che rilegge luoghi conosciuti ma ne scopre anche di inediti. A partire dalla casa museo della Beata Schininà che aprirà proprio per il festival, a Ragusa; o l’inedita passeggiata nel cimitero monumentale di Scicli. Ma sono moltissime altre le visite e le esperienze in programma; si parte sabato 7 ottobre e si va avanti fino al 22, sempre sabato e domenica, per tre fine settimana, in collaborazione con i Comuni delle due città.

Il festival Le Vie dei Tesori a Ragusa e a Scicli verrà presentato giovedi’ 28 settembre alle 11 al Comune di Ragusa.

Saranno presenti il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì; Giuseppe Causarano e Giuseppe Puglisi, rispettivamente vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico, e assessore al Turismo e Promozione del territorio del Comune di Scicli; un rappresentante di UniCredit, main sponsor del festival, Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori; e i numerosi partner.