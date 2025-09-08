“Le teste di Giò”: una mostra a Scicli

L’evento che vede protagonista a Scicli l’artista ispicese Giuseppe Masciarò è promosso da Confeserfidi e dalla Fondazione Confeserfidi che ospitano nello spazio multifunzionale di via Arco Castro in pieno centro storico la mostra che sarà inaugurata giovedì alle 19. Successivamente fino al 21 settembre sarà visitabile tutti i giorni dalle 19:30 alle 21:30 ed il sabato e la domenica anche dalle 16:30 alle 19:30. E’ l’occasione per scoprire l’arte di Masciarò e lasciarsi sorprendere dalle sue “teste” capaci di raccontare emozioni e storie; in ogni sua scultura c’è tanta storia da raccontare, storie di avventurieri e guerrieri, storie del passato che hanno influenzato le culture dei popoli del mediterraneo.





© Riproduzione riservata