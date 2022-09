Le storie dei giocatori della Virtus Ragusa diventano un cortometraggio. Presentazione della squadra questo venerdì 9 settembre alle 20 al Pala Padua

I racconti personali dei giocatori della Virtus Ragusa, che milita in serie B, diventano un cortometraggio dal titolo "Noi, la Virtus". Un filmato emozionante che sarà presentato in anteprima assoluta venerdì 9 settembre alle ore 20 in occasione della contestuale presentazione ufficiale della squadra al Pala Padua di via Zama a Ragusa, il palazzetto che è ormai divenuto la casa del basket ragusano. Sarà l’occasione per conoscere i giocatori e lo staff della Virtus Ragusa e discutere degli obiettivi che verranno posti in essere dalla società iblea. Sono numerose le iniziative che si stanno programmando per la nuova stagione agonistica e che renderanno la Virtus ancora una volta protagonista dello sport in provincia di Ragusa.

