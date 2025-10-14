Le rovine che parlano: a Ragusa la mostra che restituisce voce al tempo

RAGUSA – Il tempo che consuma, ma non cancella. È questo il cuore pulsante di “Tempus Edax Rerum” – il tempo divoratore di cose – la nuova mostra fotografica firmata da Karina Lukasik e Lara Dimartino, che sarà inaugurata mercoledì 15 ottobre 2025 presso il Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo” in via Giacomo Matteotti, 61.

Un progetto condiviso tra due artiste che, attraverso linguaggi e sensibilità diverse, hanno scelto di fondere sguardi e visioni per raccontare il potere inesorabile del tempo e la poesia dei luoghi dimenticati.

Nel sottotitolo, “Nel silenzio che resta – Luoghi, memorie, rovine”, si racchiude l’essenza dell’intero percorso espositivo: un viaggio tra spazi sospesi, chiese abbandonate, ville in rovina, carceri dismesse, luoghi dove la luce filtra come un ricordo e ogni muro sembra ancora parlare.

“Abbiamo scelto di entrare insieme in questi luoghi per ascoltarne il silenzio – spiegano Lukasik e Dimartino –. Ogni scatto è un tentativo di restituire voce a ciò che il tempo ha consumato, ma non cancellato. Le immagini si fanno così soglie tra passato e presente, inviti alla riflessione sulla memoria che sopravvive alle rovine”.

L’inaugurazione sarà preceduta, alle ore 18:00, da una suggestiva Urbex Experience che permetterà al pubblico di vivere in prima persona l’atmosfera e la filosofia dell’esplorazione urbana. L’opening ufficiale è previsto alle 19:30 e sarà introdotto da Giovanni Gurrieri, assessore ai Centri storici del Comune di Ragusa.

“Tra i luoghi protagonisti della mostra – spiega Gurrieri – figurano anche alcuni siti cittadini sui quali l’Amministrazione comunale sta portando avanti progetti di valorizzazione. Mostrare oggi la bellezza di questi spazi, pur nel loro stato di abbandono, significa anche porre le basi per un futuro recupero e una nuova fruizione pubblica”.

“Tempus Edax Rerum” sarà visitabile dal 15 al 27 ottobre 2025, tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00, con ingresso libero.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la fotografia d’autore, l’arte contemporanea e la potenza silenziosa dei luoghi che il tempo ha solo momentaneamente dimenticato.

