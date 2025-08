Le passeggiate barocche 2025 fra Ragusa, Modica, Scicli. La prima a Modica con la visita alla Torre Rodosta

Quattro appuntamenti con ciceroni storici quali i professori Paolo Nifosì e Uccio Barone, sciclitano il primo e modicano il secondo. Appuntamento domani sera, alle 20, per la visita alla splendida Torre Rodosta sita nelle campagne modicane. A seguire l’11 agosto con la visita alla Cattedrale di San Giovanni e il Collegio di Maria a Ragusa. Raduno alle 20 in piazza San Giovanni sul sagrato della Cattedrale. Il terzo appuntamento il 18 agosto per la visita alla Chiesa ed al Convento del Carmine nella piazza omonima a Scicli. Il 21 agosto si andrà nella città della Contea per visitare la chiesa di San Giovanni Evangelista sita nel cuore storico di Modica Alta.

