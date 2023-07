Le note dei Coldplay a Marina di Modica. VIDEO

La magia della musica dei Coldplay arriva a Marina di Modica grazie alla band tribute siciliana Speed of Sound, pronta a regalare un concerto indimenticabile sabato 5 agosto, alle ore 22, presso l’incantevole auditorium Mediterraneo. Un evento imperdibile che permetterà agli spettatori di rivivere le emozioni legate a una delle band più celebri e amate di tutti i tempi.

Speed of Sound, gruppo originario di Catania, si dedica con passione e dedizione alla fedele riproposizione dei brani più significativi dei Coldplay. Ma questo tributo non sarà solo una semplice esecuzione: la band ha l’intento di catturare l’essenza stessa della storica band inglese, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e autentico, come se si fosse davvero di fronte agli stessi Coldplay.

La scaletta di oltre 2 ore abbraccerà tutte le hit che hanno fatto la storia dei Coldplay, accompagnate da un’attenzione particolare alla scenografia e all’atmosfera visiva. Sarà presente un laser show mozzafiato, videoproiezioni emozionanti e fuochi d’artificio che contribuiranno a creare un’esperienza unica e magica.

Gli spettatori saranno omaggiati con braccialetti fluo che aggiungeranno una nota di divertimento e interazione al concerto, coinvolgendo il pubblico in una festa per i sensi. E tutto ciò si svolgerà in una location suggestiva, proprio di fronte al mare, per regalare un’atmosfera ancora più incantevole.

Il tributo dei Speed of Sound non si limita alla mera interpretazione delle canzoni dei Coldplay; il gruppo ha dimostrato di possedere un talento straordinario nel catturare la voce e il carisma di Chris Martin, rendendo l’esperienza ancora più autentica e coinvolgente.

I fan dei Coldplay saranno accontentati con un repertorio che spazierà dagli intensi e riflessivi “Fix You” alle coinvolgenti melodie di “Yellow” e “Paradise”, senza dimenticare la contagiosa energia di “In My Place” e tanti altri brani iconici. Sarà un viaggio emozionale che farà rivivere tutte le sensazioni legate a queste indimenticabili canzoni.

L’evento, organizzato da Sicilia Event con il supporto del Comune di Modica, è già tra i più attesi della provincia di Ragusa. La prevendita dei biglietti è già aperta sul circuito www.ctbox.it, e l’entusiasmo del pubblico è palpabile.

Per gli amanti della musica dei Coldplay e di tutto ciò che questa band ha rappresentato nel panorama musicale mondiale, questo concerto tributo sarà un’opportunità imperdibile per immergersi completamente nella magia delle loro canzoni, vivendo un’esperienza unica e affascinante. La band Speed of Sound è pronta a regalare un’atmosfera indimenticabile, dimostrando ancora una volta che il talento musicale made in Sicily sa conquistare il cuore di tutti gli appassionati.