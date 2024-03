Comiso ricorda Walter Manfrè: commemorazione al Teatro Naselli

La città di Comiso ricorda Walter Manfré. Al Teatro comunale di Comiso domani sera, alle 19, si terrà una commemorazione ufficiale del regista messinese morto tre giorni fa a Cefalù, dove era ricoverato da tempo. Saranno presenti il figlio Manuel e altri parenti e amici, il sindaco Maria Rita Schembari e altre autorità.

Walter Manfè viveva a Comiso da circa 10 anni. Aveva scelto la città casmenea come luogo in cui vivere. Qui aveva fondato l’International Theatre centre, cui aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita. Attore e poi raffinato regista teatrale, aveva fondato il cosiddetto “Teatro della persona” per trasferire sul palcoscenico, attraverso la pièce teatrale e i lunghi e avvincenti dialoghi, i segreti più nascosti dell’animo umano, che Walter Manfrè riusciva a mettere a nudo e a sublimare.

“La confessione”, “La cena” e “Visita ai parenti” sono solo alcune delle rappresentazioni che Manfrè era riuscito a realizzare, con grande successo di pubblico e di critica.

L’ultima sua creatura: l’International Thèatre Centre

L’International Theatre centre era l’ultima sua creatura. L’aveva fondato proprio a Comiso e vi aveva dedicato gli ultimi appassionati anni della sua vita. Attraverso di esso voleva trasmettere ai suoi allievi i segreti dell’arte teatrale, richiamando a Comiso, in qualità di docenti, alcuni dei protagonisti del teatro contemporaneo.

Nel corso della sua lunga carriera ha diretto tantissimi attori. Tra gli altri: Paolo Borboni, Pupella Maggio, Silvana Bosi, Giuseppe Pambieri, Andrea Tidona, Stefano Stalkotos, Chiara Condrò, Giulio Pampiglione.

Impegnato in “Catone a Teatro” a Reggio Calabria e nel “Dramma Sacro” di Vittoria

Di recente, aveva diretto la manifestazione “Catone a Teatro” a Reggio Calabria. Lo scorso anno, aveva accettato di dirigere il Dramma Sacro di Vittoria, che anche quest’anno porta la sua firma e verrà portato in scena grazie alle sue note di regia, curate da Andrea Tidona. La settimana scorsa era previsto anche un suo appuntamento a Ragusa, ma Walter purtroppo è andato via qualche giorno prima. Aveva 75 anni. I funerali si sono svolti ieri a Messina.

La commemorazione di domani è stata organizzata da Liber@rte, associazione di cui faceva parte e con la quale aveva organizzato numerose iniziative culturali. La presidente è Valentina Melilli.

