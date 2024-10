Le luminarie natalizie di Ragusa installate (ma non accese) scatenano i social: tra entusiasmi e polemiche. Eppure bastebbe guardare le grandi città

Con largo anticipo rispetto agli anni passati, Ragusa ha già visto comparire le prime luminarie natalizie e l’albero di Natale in piazza Libertà, allestiti per le festività 2024-2025. Questo avvio ha generato una serie di reazioni contrastanti sui social, che hanno rapidamente diviso i cittadini tra chi applaude l’organizzazione anticipata e chi, invece, critica l’iniziativa, considerandola prematura vista la vicinanza della commemorazione dei defunti.

Sui social le opinioni sono variegate: c’è chi si dice contento di questa scelta perché “meglio prima che poi troppo in ritardo” e chi invece trova tutto “esagerato” con commenti come “ma neanche i defunti abbiamo commemorato”. In ogni caso, Palazzo dell’Aquila assicura che l’accensione delle luci non avverrà prima della metà di novembre.

Il sindaco Peppe Cassì ha precisato le motivazioni dietro la scelta di anticipare l’installazione, sottolineando non solo l’aspetto organizzativo, ma anche i vantaggi economici e di attrattività che comporta un allestimento ben pianificato:

“In anticipo rispetto al passato, è iniziata l’installazione delle luminarie natalizie. Quest’anno la nostra città avrà infatti un vestito nuovo, convinti che la giusta atmosfera aumenti il desiderio di vivere la città anche nei mesi invernali, la renda più attrattiva e favorisca il commercio di prossimità,” ha dichiarato il sindaco.

Cassì ha voluto anche rispondere direttamente ai numerosi commenti sui social per chiarire che l’anticipo si riferisce all’installazione e non all’accensione delle luminarie:

“Per tutti coloro che lo hanno chiesto: anticipare l’installazione non vuol dire accendere le luminarie già ad ottobre. Non c’è dubbio che la sacralità della festa dei defunti e le nostre tradizioni saranno rispettate e non a caso ho parlato di mesi ‘invernali’. Anticipare l’installazione vuol dire farsi trovare pronti nel creare la giusta atmosfera natalizia, consente al nostro Ente maggiore scelta sugli addobbi e assicura un risparmio in termini economici: installare in prossimità delle feste, quando maggiore è la richiesta, è semplicemente più costoso.”

A conti fatti, la polemica sembra tipica di certi animi ragusani, che si accendono spesso su dettagli organizzativi: se le luminarie vengono montate prima, si contesta l’anticipo; se vengono messe a ridosso delle feste, è “troppo tardi”. Eppure, basta osservare le tendenze delle grandi città italiane e straniere, dove le luminarie sono installate e accese già subito dopo i primi giorni di novembre, favorendo un’atmosfera di festa e invitando a vivere i centri urbani.

L’iniziativa a Ragusa punta proprio a questo: creare un ambiente accogliente che stimoli le persone a frequentare la città e incentivare il commercio locale, regalando un clima natalizio che invita a godere delle vie e delle piazze anche nei mesi più freddi.

