Le fotografie di Ruggero Ruggieri nello spazio di Raro a Modica

Un evento culturale in programma il prossimo 12 settembre con opening alle 18 nella sede di Raro. “Looking for my shores” è il titolo della mostra fotografica che già nello scorso mese di aprile è stata ospitata e particolarmente apprezzata a Siracusa. In esposizione le foto di Ruggero Ruggieri del quale alcune sue opere fanno parte della collezione permanente del Museo della Fotografia di Charleroi, il più importante museo europeo dedicato interamente alla fotografia. “Siamo tutti in cerca di un approdo perché la vita altro non è che un percorso lastricato di visioni. Le fotografie di Ruggero Ruggieri ci restituiscono una realtà trasfigurata appena accennata per essere rilanciata nello spazio delle suggestioni, spazio nel quale ciascuno può scorgervi frammenti di esperienze personali” – scrive così nella presentazione il critico Giuseppe Cicozzetti. Le foto di Ruggero Ruggieri hanno varcato i confini nazionali con esposizioni oltre che in Italia anche all’estero. Sue anche alcune pubblicazioni sulle foto dell’artista. “Ruggero Ruggieri, ci conduce nelle sue visioni alla ricerca di una propria identità attraverso la sperimentazione di un sofisticato linguaggio fotografico sull’onda di una memoria per sua natura collettiva, quindi comune a tutti noi” – lo presenta così la critica ad un pubblico particolarmente appassionato di fotografia che, sicuramente, sarà apprezzato anche a Modica dove regna il connubio fra cultura ed l’arte.

