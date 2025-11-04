Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Le foto dello sciclitano Tonino Trovato al “Med Photofest 2025” di Caltagirone
04 Nov 2025 15:37
L’evento culturale si chiuderà il prossimo 25 novembre. Ospiti al Museo Diocesano di Caltagirone diversi fotografi che con i loro scatti raccontano momenti di vita ma anche tratti di personaggi. Fra questi artisti anche lo sciclitano Tonino Trovato, reduce da una serie di mostre fotografiche di gran successo.
Al “Med Photofest 2025”, ospitato nel Museo Diocesano di Caltagirone, Tonino Trovato presenta la sua mostra sul tema “Donne alla ricerca della grande bellezza”. La stessa mostra era già stata ospitata al centro fieristico Le Ciminiere di Catania.
