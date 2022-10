“Le diverse Abilità nel Mondo della Ristorazione”: i ragazzi speciali dell’Istituto alberghiero di Chiaramonte partecipano all’importante concorso. FOTO

Si è svolto dal 19 al 21 ottobre all’Aretusa Palace hotel di Siracusa, il terzo concorso nazionale “Le diverse Abilità nel mondo della Ristorazione”, organizzato dalla A.M.I.R.A. (associazione maître italiani ristoranti e alberghi) con il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo Rurale e Pesca.

Il concorso è rivolto agli alunni degli istituti alberghieri di tutta l’Italia. A questa edizione hanno partecipato 13 gruppi provenienti dall’Abruzzo, dal Trentino e da diverse province della Sicilia. L’IPS “Principi Grimaldi” di Chiaramonte è stato rappresentato da Jessica Pocina della 1AC e da Alessandro Peluso della 2AC, accompagnati dalla prof.ssa Rita Pisano e dalla prof.ssa Silvia Novello. Il valore aggiunto è stata anche la partecipazione delle famiglie che hanno dimostrato quanto importante sia lavorare in rete per raggiungere grandi traguardi ai fini dell’inclusione.

Un grande applauso va ai due alunni che, pur essendo ancora molto piccoli, hanno dato prova di grande professionalità e maturità senza mai perdere il loro entusiasmo e la loro gioia per cui si sono aggiudicati il premio “Il sorriso nella ristorazione”. Il titolo del loro piatto è “La Sicilia in una crepe”, un dessert che si propone di racchiudere in un’unica ricetta i prodotti enogastronomici che rappresentano la nostra isola in tutta la sua ricchezza di colori, profumi e sapori. Infatti l’impasto delle crepe è stato arricchito dall’aggiunta di granelle di mandorle della varietà Pizzuta d’Avola; mentre per la farcitura sono stati utilizzati fichi secchi, ricotta Iblea e cioccolato IGP di Modica.

Testimonial della manifestazione, l’atleta paraolimpica di fama mondiale con sindrome di down Nicole Orlando. Attualmente, Nicole è detentrice del record mondiale nel triathlon, salto in lungo, 4×100 m e 4×400 m e dei record europei nel getto del peso e nel lancio del disco.

I partecipanti sono stati impegnati nella preparazione di un piatto alla lampada, potendosi sbizzarrire nella realizzazione di una crepes con prodotti tipici siciliani. A giudicare i piatti è stata una giuria Nazionale composta dal Gran Cancelliere Claudio Recchia, dallo chef stellato Maurizio Urso, dalla giornalista Stefania Calianni, dalla Dirigente dell’istituto alberghiero di Siracusa e dalla sommelier Vilma Broggi.