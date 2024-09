L’attore vittoriese Massimiliano Nicosia nel cast della prima puntata de “I fratelli Corsaro” in onda su Canale 5

L’attore vittoriese Massimiliano Nicosia nel cast della prima puntata de “I fratelli Corsaro” in onda su Canale 5, con Beppe Fiorello e Paolo Briguglia. Massimiliano Nicosia, 47 anni, ha vissuto a Roma dove si è laureato in antropologia e ha lavorato in teatro, in tv e al cinema.

I prossimi appuntamenti

A Vittoria, dove è rientrato l’anno scorso, gestisce inieme al fratello l’associazione culturale Spazio Lisi, dove si occupa di teatro, canto, acrobatica e di laboratori inerenti al mondo delle arti e dello spettacolo. La carriera di Massimiliano è in ascesa: ha preso parte al film “Il giudice e il boss”, presentato qualche giorno a fa a Palermo e prenderà parte a ottobre alla nota serie televisiva “Makari”.

© Riproduzione riservata