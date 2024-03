L’attore di Beautiful Ronn Moss interpreterà Ruggero D’Altavilla al Palio dei Normanni di Piazza Armerina

La tradizione, che da 68 anni unisce la storia del passato con il sentimento popolare religioso e civile dei cittadini, non è mai stata interrotta nonostante l’emergenza sanitaria di questi ultimi anni. Tante importanti manifestazioni storiche sono state annullate, ma non questo Palio che nel 2021 per l’occasione è stato trasformato in videgame di grande successo prendendo spunto da Candy Crush, uno dei giochi mobile più famosi al mondo, e in set cinematografico con la presentazione e proiezione del docufilm “Il Palio dei Normanni. La storia e la leggenda” a cura della regista Gisella Calì, realizzato con attori e teatranti tra le mura antiche della città. In questo modo i significati storici del palio sono stati trasferiti anche alle nuove generazioni. Questa estate il Palio riparte alla grande, il corteo tornerà ad essere centrale e sarà costituito da oltre 600 figuranti, cavalli, cavalieri, un’intera comunità rivivrà una delle pagine più interessanti della cultura della Sicilia.

Ma il fattore innovativo che rende questa edizione 2022 davvero speciale è quello di favorire lo scambio e l’incontro tra diverse culture dando la possibilità di partecipare alla storica sfilata non solo ai Piazzesi, ma anche ai turisti provenienti da tutto il mondo. Hanno già aderito alcune importanti celebrità americane, professionisti tedeschi e molti imprenditori che hanno investito in diverse attività del territorio. Un’operazione non solo culturale ma di valore strategico anche per il rilancio dell’economia, incentivare ulteriormente il turismo internazionale e valorizzare le location del centro storico collegate al Sito Unesco della Villa romana del Casale. Per la prima volta, infatti, tutti potranno essere protagonisti della storia e immedesimarsi nei diversi personaggi grazie all’occasione unica di poter indossare i preziosi costumi d’epoca, realizzati dalla famosa sartoria cinematografica Pierantoni che ha lavorato per colossali produzioni cinematografiche come Troy, Trono di spade ( Emmy Award) Giulio Cesare e molte altre. Con orgoglio il Palio può vantare di possedere degli abiti teatrali di ottima manifattura e bellezza, progettati sulla base di una ricostruzione storica e scientifica sugli abiti dell’epoca, che sono diventate di proprietà del Comune di Piazza Armerina.

Un investimento importante fortemente voluto dall’Assessore Ettore Messina, che ha consentito di ridurre notevomente le spese correnti a carico dell’amministrazione comunale , non dovendo più pagare l’affitto annuale degli abiti e accrescendo il patrimonio pubblico. Ma non finisce qui, perché a settembre con il sostegno della Comunità Europea verrà aperto al pubblico il Museo degli abiti storici del Palio, che custodirà e renderà fruibile tutto l’anno gli oltre 600 costumi d’epoca acquistati più le calzature gli scudi ed altro materiale.. Ma a rendere ancora di più cosmopolita la magica atmosfera del Palio dei Normanni, da sempre alla ricerca di un dialogo immaginario tra presente e passato, sarà la partecipazione della star internazionale Ronn Moss che interpreterà l’affascinante Conte Ruggero D’Altavilla. Sembra un incredibile coincidenza che l’attore americano protagonista x anni con il famoso Ridge di Beautiful- ritorni oggi in Sicilia dopo 40 anni dal suo primo film “I Paladini” in assoluto ambientato in sicilia nel quale interpretava proprio la figura del Conte Ruggero d’Altavilla. Un ruolo prestigioso che Ron Moss tornerà a interpretare a distanza di 40 anni, con il suo fascino intramontabile e la bravura di attore consacrato. Ed anche per questo, come racconterà lui stesso, ha accettato subito senza esitare il prestigioso ruolo di protagonista per questa edizione numero 69 del Palio dei Normanni. La sua presenza sta già riscuotendo un enorme successo: già ci sono decine di autobus di visitatori prenotati.



“C’è un forte legame tra me e l’Italia e sono molto contento di poter tornare qui a recitare – racconta l’ex Ridge di Beautiful – interpretando quello che è stato il primo ruolo da attore. Quel Conte Ruggero d’Altavilla, personaggio storico e importante per questa città e per la Sicilia. Sono molto curioso di scoprire Piazza Armerina, una città di cui non si fa altro che parlare bene: ha un grande patrimonio architettonico e culturale, mi piacerebbe conoscerla meglio in questi giorni e, da qui, magari partire alla scoperta della Sicilia, un’isola straordinaria che voglio conoscere meglio”.

Un’edizione che segna il ritorno alla normalità, con la regia nuovamente affidata a Gisella Calì. La storia si intreccia fortemente con la leggenda. La tradizione con la religiosità popolare. Piazza Armerina in questi 3 giorni si fa teatro, e celebra il racconto di una possibile convivenza di più culture, il popolo siciliano, gli arabi, i normanni gli oreundici e che è uno dei sentieri più importanti del cammino per la costruzione della identità italiana. Nel cast tanti “ritorni”, a partire dal Alessandro Cremona, noto per avere interpretato il ruolo del “cattivo” Marco Sciarra nel film “Spectre”, della saga “007”, al fianco di Daniel Craig e diretto dal premio Oscar Sam Mendes. Cremona ha debuttato al cinema con “Nirvana” di Gabriele Salvatores e nell’edizione di quest’anno del Palio sarà il Gran Magistrato. Tra gli altri protagonisti del Palio 2022 ci saranno Gianluca Barbagallo (il cerimoniere), Turi Amore (il vescovo) e Antonio Casso (il malaterra)Federica Amore (menestrello)

Per tre giorni il Paese si trasforma in borgo medievale dove dame, cavalieri e milizie aspettano con trepidazione la famosa “ Quintana del Saracino”, una giostra che vede gareggiare i quattro quartieri storici di Piazza Armeria.

Programma Palio:

12 Agosto ore 18.00 Piazza Garibaldi consegna delle armi ai giostranti da parte del Gran Magistrato rappresentante del potere giudiziario e di governo della città, a seguire il corteo in costume che si muove verso la cattedrale per la benedizione dei Cavalieri giostranti e dei Quartieri.

13 Agosto ore 18.00 Piazza Cattedrale consegna delle chiavi a Ruggero D’Altavilla interpretato dalla star internazionale Ron Moss.

E’ tutto dedicato dell’ingresso trionfale delle milizie normanne nell’antica città , la cavalleria è comandata dal Conte Ruggiero che porta il Vessillo papale di Maria Santissima delle Vittorie e giunge fino alla Cattedrale per gli omaggi dei rappresentanti della città e la consegna delle chiavi da ìarte del Priore del magistrato dei Quartieri.



14 Agosto dalle ore 18.00 presso il Campo sportivo Sant’Ippolito verrà eseguita la Quintana e la Giostra del Saraceno- seguirà il corteo in costume. Si assiste alla tanto attesa Giostra che si svolge presso il Campo Sportivo S. Ippolito, la Quintana del Saracino prevede una serie di prove di abilità a cui partecipano i cavalieri giostranti dei quartieri storici, ognuno contraddistinto dal proprio colore: Monte in giallo, Castellina in azzurro, Canali in rosso e Casalotto in verde.

Sono ben quattro le prove da superare, e tutte rigorasamente in sella al cavallo lanciato al galoppo: colpire con la lancia lo scudo del Saraceno, impersonato da un “pupo”, colpirlo con la mazza centrare con la lancia un anello posto con la forca . Al vincitore viene assegnato di buon diritto il Palio e la’ntica immagine dell Madonna delle Vittorie. Il Palio dei Normanni si conclude poi con la sfilata di tutti i figuranti guodati dai cavalieri del quartiere vincitore.

Costo dei biglietti da 3,50 Euro a 10 Euro biglietti , in prevendita 3 giorni prima della manifestazione sul sito del Comune www.comunepiazzaarmerina.it

© Riproduzione riservata