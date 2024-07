L’ASP di Ragusa stabilizza 79 lavoratori ASU

L’ASP di Ragusa ha avviato le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di 79 unità di personale ASU (attività socialmente utili) che hanno già superato con successo la selezione per il ruolo di coadiutore amministrativo (ex categoria “B”). Questo passo è reso possibile grazie al provvedimento emanato dal Dipartimento del Lavoro dell’assessorato regionale alla Famiglia, che ha autorizzato la spesa necessaria per completare l’iter. La graduatoria relativa a questa selezione era stata approvata con delibera n.519 del 25 febbraio 2022.

A partire da oggi, i lavoratori interessati possono manifestare la loro disponibilità all’assunzione secondo le modalità comunicate dall’Area Risorse Umane dell’ASP di Ragusa. L’Asp sta procedendo alla stabilizzazione di centinaia di unità di personale, in tutti i ruoli del comparto e della dirigenza.

