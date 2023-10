Lancette indietro di un’ora: torna l’ora solare

Lancette indietro di un’ora, questa notte, per il ritorno dell’ora solare. Il passaggio si verificherà alle 3 fra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre, momento in cui l’orologio tornerò indietro di un’ora. Questo cambiamento comporterà giornate più brevi, con il buio che calerà prima.

IL DIBATTITO SUL MANTENIMENTO TUTTO L’ANNO DELL’ORA LEGALE

In primavera, nell’ultima notte di marzo del 2024, si tornerà all’ora legale spostando le lancette un’ora in avanti. Da anni, in Europa e in Italia, si parla dell’abolizione del cambio tra ora solare e ora legale, con molte persone che sostengono l’adozione permanente dell’ora legale durante tutto l’anno, ma al momento non vi è nulla di concreto.

Fra i benefici potenziali dell’ora legale, vi è la possibilità di riduzione delle emissioni nocive e il miglioramento della salute pubblica attraverso la regolazione dei ritmi sonno-veglia. Un dibattito tutt’ora aperto e che continua da anni ma a cui, al momento, non si è dato seguito.