L’aeroporto di Catania agli ultimi posti tra gli scali più importanti per puntualità dei voli

L’aeroporto internazionale Fontanarossa di Catania è stato classificato al 181 posto su 194 tra i principali aeroporti del mondo, da un gruppo di gestione dei sinistri dei passeggeri aerei. La classifica, che pone lo scalo catanese tra gli ultimi assieme all’aeroporto di Malta e soprattutto assieme quello di Londra-Gatwick , è dovuta soprattutto alla scarsa puntualità dei voli.

Il punteggio di Fontanarossa

L’aeroporto di Catania ha ricevuto un punteggio complessivo di 6,8 su 10 da Airhelp. Il punteggio si basa su tre fattori: la puntualità dei voli, l’opinione dei clienti, il cibo ed i negozi. Il peso maggiore è dato dalla puntualità e l’aeroporto ha ottenuto un punteggio di 6,7. L’opinione dei clienti è complessivamente di 6,8 mentre quella su cibo e negozi di 7,1. Non è escluso che l’incidenza negativa sul giudizio dei passeggeri sia dovuta al periodo nero attraversato dall’aeroporto di Catania proprio nel periodo di maggiore afflusso, quello estivo, a causa dell’incendio che ha interessato una parte dello scalo. I lavori di sistemazione, che si sono protratti per un periodo di tempo relativamente lungo, hanno determinato tantissimi ritardi e cancellazioni di voli, con poche difficoltà per i passeggeri costretti spesso ad annullare i voli o a bivaccare per ore all’interno dell’aeroporto in attesa di avere informazioni. La società che ha curato la particolare classifica, è Airhelp. Fondata nel 2013 come startup, AirHelp è cresciuta fino a diventare l’azienda a difesa dei diritti dei passeggeri aerei più grande al mondo.