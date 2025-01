La Volley Modica torna al “PalaRizza” per continuare a sorprendere, ma contro Lecce sarà una partita difficile

L’Avimecc Modica si prepara a tornare in campo al PalaRizza per affrontare la Links per la Vita Lecce, dopo il successo ottenuto contro Ortona. Il match di domenica rappresenta un importante banco di prova per i biancoazzurri, che vogliono continuare la loro risalita in classifica e confermare il buon momento di forma, sia fisica che mentale.

Le dichiarazioni del coach Enzo Distefano

Coach Enzo Distefano ha espresso soddisfazione per la recente vittoria contro una delle squadre più forti del campionato, ma ha invitato i suoi a mantenere alta la concentrazione: “Abbiamo archiviato la vittoria di Ortona, anche se ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca per quanto accaduto a fine partita. Siamo già concentrati sulla sfida contro Lecce, una squadra blasonata con giocatori di grande esperienza come Fabroni, Mazzone e Penna.”

Distefano ha elogiato la resilienza del suo gruppo, sottolineando il lavoro e la determinazione mostrati sin dall’inizio della stagione: “Vincere su un campo difficile come quello di Ortona alza il morale, ma dobbiamo rimanere umili. Il nostro obiettivo è mettere pressione a chi ci sta davanti in classifica e dimostrare che ci siamo anche noi.” Il tecnico ha poi rivolto un appello ai tifosi, invitandoli a sostenere la squadra con calore e passione: “Abbiamo bisogno del nostro pubblico. Riempite il PalaRizza, il vostro supporto fa la differenza.”

La carica di Willy Padura Diaz

Tra i protagonisti della vittoria di Ortona c’è Willy Padura Diaz, autore di 24 punti. L’atleta italo-cubano ha sottolineato l’importanza di affrontare Lecce con rispetto e concentrazione: “Ogni partita è una finale per noi. Lecce ha un roster di grande qualità e verrà a Modica per riscattarsi, ma noi siamo pronti e determinati a fare una grande prestazione“. Padura Diaz ha ribadito l’importanza dell’aspetto mentale, considerato fondamentale per il rendimento della squadra: “Abbiamo lavorato molto sulla concentrazione e ci siamo fissati piccoli obiettivi partita per partita. A Ortona abbiamo dimostrato carattere e vogliamo continuare su questa strada anche contro Lecce.”

Anche l’appello ai tifosi è forte e chiaro: “Il PalaRizza è un palazzetto bellissimo e abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi. Il pubblico educato e rispettoso è fondamentale per spronarci a dare il massimo.”

© Riproduzione riservata