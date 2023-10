La Volley Modica si prepara alla sfida contro il Sorrento

Il team Avimecc Volley Modica è ben preparato per la prima trasferta della stagione contro la Shedirpharma a Sorrento. Questo incontro si preannuncia come una sfida difficile, considerando che la Shedirpharma è una delle squadre più forti del girone Blu del campionato di serie A3.

I giocatori della squadra modicana si stanno allenando al PalaRizza e partiranno per Sorrento nel tardo pomeriggio. Questa partita è particolarmente significativa per il centrale Daniele Buzzi, che affronterà Sorrento come ex giocatore. Sarà un incontro emozionante per lui, poiché rivedrà ex compagni di squadra e persone a lui care.

Il coach Enzo Distefano e il suo staff hanno lavorato intensamente durante la settimana per migliorare gli aspetti che hanno causato la sconfitta contro Lagonegro e per evitare errori simili. Sono concentrati sulla preparazione tattica e sull’organizzazione del contrattacco per affrontare la forte squadra di Sorrento.

Sorrento è descritta come una “corazzata” del girone Meridionale, con giocatori di alto livello come Fabrizio Garofolo. Inoltre, sembra che Sorrento stia per accogliere un forte opposto straniero in sostituzione di un giocatore infortunato, il che rende la sfida ancora più impegnativa.

Il coach Distefano sottolinea che non daranno nulla per scontato e che è importante mantenere la concentrazione fino alla fine della partita. Sottolinea inoltre che entrambe le squadre sono capaci di offrire uno spettacolo di pallavolo di alta qualità, e si aspetta una bella prestazione da parte dei suoi giocatori. Sarà un incontro emozionante e competitivo tra le due squadre.