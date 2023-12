La Volley Modica si prepara alla sfida contro il Banca Macerata

La squadra di volley Avimecc Volley Modica si prepara per una sfida impegnativa contro la capolista Banca Macerata, in programma per domenica prossima alle 19:30 al “Forum”.

Il coach Enzo Distefano, dopo la netta vittoria ottenuta contro Bari, sta preparando la squadra per affrontare la compagine di Macerata con determinazione e consapevolezza delle difficoltà. Egli sottolinea l’importanza dell’approccio alla partita e la necessità di affrontare il gioco con serenità, senza la pressione del risultato. Distefano riconosce il valore dell’avversario, ma la squadra di Modica affronterà la sfida con impegno, cercando di fare una buona prestazione senza lasciarsi influenzare dalla situazione.

Simone Lombardo, il libero della squadra, condivide la sua emozione nell’essere parte di questa esperienza in Serie A3. Afferma di essere grato per l’opportunità e cerca di imparare il più possibile dai suoi compagni e dallo staff tecnico. Riguardo alla sfida con Macerata, Lombardo sottolinea l’importanza della preparazione e dell’atteggiamento positivo della squadra. Descrive il gruppo come compatto e motivato, pronto a sostenersi l’un l’altro in campo.

Entrambi, sia il coach Distefano che il libero Lombardo, esprimono fiducia nel lavoro svolto e nell’impegno della squadra, evidenziando il clima positivo e il duro lavoro che ha permesso alla squadra di superare le difficoltà iniziali della stagione e di ottenere buoni risultati.