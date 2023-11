La Volley Modica si prepara alla partita contro Leo Shoes Casarano

Il team di pallavolo Avimecc Volley Modica si prepara per la prossima partita al “PalaRizza” contro Leo Shoes Casarano, dopo le vittorie consecutive a Sabaudia e Marcianise. La squadra è desiderosa di continuare questa striscia positiva e ottenere il quarto successo consecutivo, ma è consapevole che affrontare Casarano non sarà un compito facile.

Casarano, pur provenendo da un periodo difficile, punterà a recuperare i punti persi nella partita precedente contro Sabaudia. Il coach Enzo Distefano sottolinea la storica ostilità della squadra avversaria e i punti di forza rappresentati da alcuni dei loro giocatori chiave. Nonostante alcuni problemi fisici accusati da alcuni giocatori, Distefano afferma che la squadra si è preparata al meglio per questo incontro e si aspetta un impegno totale da parte dei suoi ragazzi.

Nonostante la posizione attuale della squadra al quarto posto in classifica, il coach Distefano e il dirigente Marco Di Franco ribadiscono l’importanza di concentrarsi solo sulla prossima partita e di non sottovalutare nessuna avversaria, vista la competitività del campionato di serie A3. Invitano anche il pubblico a sostenere attivamente il team al “PalaRizza”, in particolare durante il “Minuto di rumore” che sostituirà il tradizionale minuto di silenzio, in ossequio alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, aderendo all’iniziativa dell’Onu.

Di Franco invita i tifosi a partecipare numerosi, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico. Infine, esprime fiducia nella preparazione del team e sottolinea l’importanza di dare il massimo per ottenere la vittoria, considerando il livello competitivo del campionato.

In sintesi, il Modica Volley si prepara a una partita impegnativa, consapevole delle difficoltà, ma determinato a mantenere l’andamento positivo e a ottenere un altro risultato importante di fronte al proprio pubblico.