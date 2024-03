La Volley Modica si concentra sulla trasferta di Bari

La ventitreesima giornata del campionato di serie A3 di mercoledì ha concesso un turno di riposo all’Avimecc Volley Modica, permettendo alla squadra di recuperare da eventuali acciacchi in vista del finale della regular season.

Nel weekend, il torneo di Terza Serie osserverà un turno di riposo per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia, che si terrà a Fano.

Nonostante il riposo dal campionato, il coach Enzo Distefano e il suo staff hanno fatto allenare i giocatori per tutta la settimana, preparandoli per l’importante sfida contro la Just British Bari. Dopo l’ultima seduta di allenamento di oggi pomeriggio, la squadra ha ricevuto due giorni di riposo. Si riuniranno nuovamente al “PalaRizza” lunedì per prepararsi alla trasferta in Puglia, con l’obiettivo di ottenere punti cruciali per la classifica in vista della lotta ai play-off.

Il coach Distefano ha sottolineato l’importanza della settimana di riposo per ricaricare le energie dopo la sconfitta contro Fano. Ha anche espresso fiducia nella capacità della squadra di affrontare le sfide che li attendono, inclusa la trasferta a Bari e gli incontri successivi con Macerata e Palmi. L’obiettivo rimane quello di raggiungere i play-off, e la squadra è determinata a lavorare duramente per ottenere questo risultato.

