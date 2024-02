La Volley Modica sfrutta il turno di riposo per tirare il fiato in vista del rush finale

Dopo la sconfitta casalinga contro la Smartsystem Fano, l’Avimecc Volley Modica approfitta del turno di riposo imposto dal calendario per ricaricare le batterie. Domani, infatti, la squadra non scenderà in campo nel turno infrasettimanale del campionato di serie A3 maschile, seguendo quanto previsto dal calendario del girone Blu. La squadra approfitterà anche della sosta di campionato della prossima domenica, durante le Final Four di Coppa Italia, per prendersi un momento di respiro.

Il coach Enzo Distefano e il suo staff useranno questo periodo di stop delle gare ufficiali per recuperare alcuni giocatori infortunati e lavorare sodo in vista del rush finale della regular season, durante il quale sarà necessario conquistare i play-off.

Il centrale Daniele Buzzi commenta la sconfitta contro Fano, riconoscendo il valore avversario ma guardando già avanti alla prossima sfida contro Bari. Buzzi sottolinea l’importanza di affrontare la prossima partita con determinazione e fiducia, nonostante le difficoltà incontrate nella corsa ai play-off. Anche se la lotta per raggiungere i play-off si è fatta più complicata, Buzzi ribadisce la determinazione della squadra nel lavorare e lottare per raggiungere i propri obiettivi.

