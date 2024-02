La Volley Modica prepara la partita con Fano

La Volley Modica è in un momento di grande determinazione e fiducia dopo la vittoria esterna contro la Leo Shoes Casarano. Il coach Enzo Distefano sembra aver trasmesso alla squadra un approccio vincente e una mentalità da finale per ogni partita, conscio dell’importanza di ogni punto per raggiungere l’obiettivo dei playoff.

La vittoria contro Casarano è stata ottenuta grazie a un’ottima prestazione di squadra, con una battuta efficace che ha messo in difficoltà la ricezione avversaria e una buona correlazione tra muro e difesa. Anche quando Casarano ha reagito nel terzo set, la squadra ha mantenuto la calma e ripreso il controllo della partita nel quarto set, portando a casa meritatamente i tre punti.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida contro la Smartsystem Fano, una delle squadre di spicco del girone Blu del campionato di serie A3. Distefano è già concentrato sulla preparazione di questa partita e ha chiaramente comunicato ai suoi giocatori l’importanza di continuare su questa strada vincente. La presenza del pubblico locale sarà un ulteriore sostegno per affrontare questa sfida difficile.

