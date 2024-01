La Volley Modica ospita Sorrento al “PalaRizza”

La squadra dell’Avimecc Volley Modica si prepara ad affrontare la gara casalinga domenica pomeriggio al “PalaRizza” contro la Shedirpharma Sorrento, una sfida importante per riscattare le recenti sconfitte e riprendere la risalita in classifica.

Daniele Buzzi, il centrale dell’Avimecc Modica, anticipa l’incontro definendolo un momento emozionante. Essendo la sua ex squadra, Buzzi si aspetta una gara competitiva e difficile, ma punta a una prestazione di alto livello, sia da parte sua che dell’intera squadra, per ottenere una vittoria che rappresenterebbe un obiettivo personale importante.

Il coach Enzo Distefano, consapevole del momento delicato vissuto dalla squadra, ha sottolineato l’importanza di ottenere punti per migliorare la posizione in classifica. Distefano ha enfatizzato l’importanza della determinazione e della concentrazione, sottolineando l’aspetto psicologico e umano oltre alle capacità tecniche e tattiche. Ha esortato la squadra a concentrarsi sulle proprie qualità e obiettivi, lavorando duramente durante la settimana per tornare a giocare al meglio.

Distefano ha evidenziato l’importanza di scuotere la squadra e ritrovare la propria identità sul campo, confidando nel supporto del pubblico del “PalaRizza”, il quale ha sempre dimostrato un grande sostegno alla squadra in casa.

La sfida con la Shedirpharma Sorrento rappresenta quindi un’opportunità cruciale per l’Avimecc Volley Modica per rialzarsi e riprendere la strada verso risultati migliori.