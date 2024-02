La Volley Modica ospita Marcianise

Il prossimo incontro dell’Avimecc Volley Modica al “PalaRizza” contro il Tim Montaggi Marcianise è un’opportunità cruciale per la squadra di rimettersi in carreggiata dopo la recente sconfitta contro Sabaudia. Coach Enzo Distefano e il giocatore Andrea Raso sottolineano l’importanza di non sottovalutare l’avversario, nonostante la sua posizione in classifica.

Distefano ribadisce che ogni partita in questo campionato equilibrato è una sfida e che la squadra deve essere concentrata e motivata per ottenere risultati positivi. Invita anche i tifosi a sostenere la squadra, riconoscendo l’importanza del loro sostegno.

Raso sottolinea l’importanza di sfruttare al meglio il servizio, che è uno dei punti di forza della squadra quando giocano in casa. Sottolinea inoltre l’importanza di mantenere alta l’attenzione durante tutto il match per evitare cali di tensione che potrebbero costare caro.

Entrambi i membri della squadra riconoscono l’importanza di ripagare il sostegno dei tifosi con una prestazione migliore e sperano in una forte presenza di pubblico durante la partita contro Marcianise.

In conclusione, l’Avimecc Volley Modica è determinata a centrare l’obiettivo dei playoff e lavorerà duramente per ottenere un risultato positivo contro Marcianise, contando sul sostegno appassionato dei propri tifosi.

