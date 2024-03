La Volley Modica in trasferta a Bari

Dopo la pausa per la Coppa Italia, il campionato di serie A3 di pallavolo riprende questo weekend.

Per la ventiquattresima giornata, l’Avimecc Volley Modica affronterà una trasferta a Bari, presso il “PalaCarbonara”, dove sarà ospite della Just British, attualmente ultima in classifica nel girone Blu.

Per l’Avimecc Volley Modica, guidato dal coach Enzo Distefano, questa sarà una sfida importante, soprattutto considerando il desiderio di mantenere la forma fisica e recuperare eventuali infortunati in vista della partita contro la squadra pugliese. Quest’ultima, nonostante la posizione attuale in classifica, non è da sottovalutare, poiché lotterà per la salvezza o i play-out.

La squadra di Modica, tuttavia, mira al sesto posto in classifica, che garantirebbe l’accesso ai play-off. Pertanto, è fondamentale affrontare ogni partita con la massima determinazione e concentrazione, evitando di sottovalutare l’avversario.

La squadra partirà per Bari oggi, pronta a dare il massimo in campo domani alle 17:00, consapevole dell’importanza di portare a casa punti cruciali per la lotta ai play-off.

Riccardo Capelli, un membro della squadra, ha dichiarato che la settimana di riposo è stata utile per ricaricare le energie fisiche e mentali. Ora, la squadra è pronta a affrontare la sfida contro la Just British, consapevole della difficoltà del campo e dell’importanza di ottenere una vittoria per mantenere la posizione di accesso ai play-off.

© Riproduzione riservata