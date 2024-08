La Volley Modica conferma Emanuele Cappello come preparatore atletico

L’Avimecc Modica conferma Emanuele Cappello come preparatore atletico per la stagione 2024/2025, consolidando un rapporto che dura da cinque anni. Cappello, che ha scritto pagine importanti della storia del club da giocatore, continua a essere una figura chiave per i “Galletti” anche in veste di preparatore fisico, assicurando che gli atleti siano sempre nelle migliori condizioni fisiche.

“Sono molto contento della fiducia riposta in me dal presidente Ezio Aprile, dal DG Luca Leocata e dalla dirigenza”, ha dichiarato Cappello. Egli ha sottolineato l’importanza della sintonia con la famiglia Volley Modica, frutto di una collaborazione stretta e di un comune intento con coach Enzo Distefano, con cui ha condiviso molte avventure professionali.

Cappello ha già iniziato a pianificare la stagione, contattando tutti gli atleti, sia nuovi che vecchi, per prepararsi al meglio. La società ha fatto sforzi significativi per costruire una squadra competitiva, composta da un mix di giovani atleti e giocatori con esperienza, con l’obiettivo di puntare alle zone alte della classifica nel campionato di serie A3.

La sfida non sarà facile, poiché il girone Blu è composto da squadre ben attrezzate che mirano alla promozione. Tuttavia, la speranza è di vedere sempre più tifosi al “PalaRizza” per sostenere la squadra e godere di un livello di pallavolo tra i più alti in Sicilia, con l’Avimecc Modica seconda solo a Catania a livello regionale.

La preparazione fisica curata da Cappello sarà fondamentale per affrontare la stagione, con la prima partita che si terrà il 13 ottobre, segnando il sesto anno consecutivo del Modica nel campionato di serie A3.

