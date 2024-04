La Volley Modica a Fano per gara2 play off

Dopo il giorno di riposo concesso da coach Enzo Distefano dopo la gara 1 dei playoff del campionato di Serie A3 contro Fano, l’Avimecc Volley Modica è tornata ieri a lavorare per preparare la trasferta marchigiana di domenica prossima. La sfida vedrà i biancoazzurri della Contea affrontare al “PalaAllende” la Smartsystem, che si è imposta in quattro set al “PalaRizza”.

In casa modicana si è consapevoli che per superare il turno servirebbe una grossa impresa, specialmente considerando le difficoltà aggiuntive dovute agli infortuni di Putini e Spagnol. Tuttavia, nonostante le avversità, la squadra ha voglia di giocarsela fino alla fine e scenderà in campo con l’obiettivo di ben figurare come fatto in gara 1 e provare a ostacolare il cammino degli avversari.

“In gara 1 abbiamo spesso giocato ai loro livelli, ma non mi sento di dire che ci soffrano, anche perché in questa stagione ci siamo già incrociati tre volte e loro hanno sempre vinto in quattro set”, ha spiegato Enzo Distefano. “Ogni volta che incontriamo Fano, la Volley Modica ha sempre fatto una signora prestazione. L’infortunio di Putini durante il secondo set di gara 1 è stato uno scossone mentale per i ragazzi, ma chiunque subentri dalla panchina, come Giudice, dà sempre il cuore e il massimo”.

A dare la carica ai suoi compagni di squadra è intervenuto Marco Spagnol, autore di 25 punti in gara 1. “Il risultato di gara 1 dice che saremo noi quelli obbligati a vincere per passare il turno”, ha dichiarato Spagnol. “Noi andremo a Fano per vincere e non andremo senza avere nulla da perdere, perché anche noi vogliamo passare il turno quanto lo vogliono loro”.

Spagnol ha anche espresso apprezzamento per la sua esperienza a Modica, definendo la squadra e la società come splendide e serie. “Spero che Modica sia stata una esperienza positiva anche per la società”, ha concluso Spagnol.

