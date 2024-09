La vittoriese Giulia Spinello partecipa a “La ruota della fortuna”

Giulia Spinello, originaria di Vittoria, ha partecipato giovedì 12 settembre alla popolare trasmissione televisiva “La Ruota della Fortuna”, condotta da Gerry Scotti su Canale 5. Durante la puntata, Gerry ha presentato Giulia come una “bellissima sfidante”-

La gara

Nonostante Giulia non abbia vinto nella gara, ha espresso la sua gratitudine con un post su Facebook, dove ha scritto: “Sono stata un po’ sfigata, ma è stata davvero una bella opportunità”. Il suo spirito positivo e l’esperienza vissuta rimangono un motivo di orgoglio e tutti le augurano il meglio per il futuro, sia in TV che nella vita.

