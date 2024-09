La Virtus Ragusa vince l’amichevole contro la Siaz

La Virtus, nonostante alcune assenze e una squadra rimaneggiata, ha dimostrato grande impegno e coesione nella quarta amichevole di preseason contro la Siaz, squadra di Serie B Interregionale, imponendosi con un punteggio di 78-73. L’incontro, giocato al PalaFerraro di Piazza Armerina, ha visto la squadra di coach Recupido prevalere soprattutto nella prima metà di gara, mostrando progressi significativi in termini di sacrificio e sintonia nel sistema di gioco proposto.

Nonostante le assenze di Simon (febbre) e Bertocco (problema muscolare), e l’impiego limitato di Gloria (reduce da mal di schiena) ed Erkmaa (ancora in fase di recupero fisico), coach Recupido si è detto soddisfatto. Ha sottolineato che, a due settimane dall’inizio del campionato, ci sono ancora aspetti su cui lavorare, ma ha elogiato l’applicazione e la dedizione dei giocatori, che stanno cercando di assimilare un sistema di gioco complesso.

La Virtus riprenderà gli allenamenti lunedì, sperando di recuperare qualche giocatore infortunato. In programma ci sono due amichevoli: mercoledì contro Capo d’Orlando e sabato 21 in casa contro la Fortitudo Agrigento. Il debutto ufficiale in campionato è previsto per domenica 29 settembre contro Treviglio, al PalaPadua, nella prima giornata della Serie B Old Wild West.

© Riproduzione riservata