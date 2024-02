La Virtus Ragusa si arrende al Castanea

La Virtus, senza Brown e Calvi, cede a Messina dopo una gara equilibrata per lunghi tratti. Non cambia nulla per la classifica.

Senza Marcus Brown, lasciato precauzionalmente a riposo, la Virtus Ragusa cede al Castanea Messina dopo una gara equilibrata ma per lunghi tratti all’inseguimento. Per la squadra di coach Recupido è la quinta sconfitta stagionale (la quarta in trasferta) che non pregiudica, però, il cammino verso la seconda fase. La Virtus, infatti, aveva già agganciato il treno per il Play-In Gold con la vittoria di domenica scorsa a Reggio Calabria contro la Viola. Il k.o.del PalaCus interrompe un filotto di quattro successi, ma lascia solo un po’ d’amaro in bocca.

Ai fini della sconfitta risulta decisivo lo strappo operato dal quintetto di Baldaro nel secondo parziale, oltre alle percentuali da tre (5/24) e le palle perse (19) a cui le buonissime prestazioni di Sorrentino e Gaetano non riescono a sopperire. Per il lungo ragusano 16 punti e 12 rimbalzi (con 36 di valutazione). Nell’ultimo quarto, con la Virtus tornata in linea di galleggiamento (56-55), Messina accelera con un 8-1 di parziale che si rivela fatale.

“Probabilmente dopo la vittoria con Reggio ci siamo un po’ rilassati – è il commento di coach Gianni Recupido – Siamo andati in campo senza lottare e senza l’adeguata attenzione. E’ stata una brutta prestazione sotto tutti i punti di vista. Con queste premesse il risultato non poteva che essere negativo. Per la classifica non cambia nulla, ma spero che l’episodio di oggi ci faccia capire che se non lottiamo sempre diventa difficile raggiungere i nostri obiettivi”.

IL TABELLINO

Castanea Messina-Virtus Ragusa 71-60

Castanea Messina: Lucchesi ne, Bellomo 10, Yakimovskine, Cordaro 6, Diaw, Incitti 17, Chakir 5, Russo, D’Aiello8, Ferenc 19, Husam 6. All.: Baldaro

Virtus Ragusa: Brown ne, Piscetta 6, Epifani, Cioppa 9, Simon 6, Cascone ne , Vavoli 7, Sorrentino 16, Gaetano 16, Mirabella, Calvi ne. All.: Recupido

Arbitri: Greco di Catanzaro e Caputo di Lamezia Terme

Parziali: 18-18; 36-29; 53-48.

Note. Usciti per cinque falli: Bellomo e Chakir (C), Vavoli(R)



