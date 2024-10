La Virtus Ragusa guarda avanti dopo tre sconfitte consecutive

Dopo tre sconfitte consecutive, la Virtus Ragusa si prepara ad affrontare una trasferta impegnativa contro l’Andrea Costa Imola, in programma sabato alle 20.30. La squadra, che ha mostrato segnali di ripresa durante i primi due quarti e mezzo della partita contro Lumezzane, punta a migliorare ulteriormente. Nonostante un inizio incoraggiante, la Virtus non è riuscita a mantenere il vantaggio, concludendo la partita con una sconfitta. Giovanni Ianelli, protagonista con 18 punti e una prestazione completa, sottolinea la necessità di ridurre gli errori: “Ogni errore a questo livello viene punito dagli avversari. Dobbiamo lavorare intensamente per ridurre le imperfezioni e provare a sbloccarci.”

Ianelli, utilizzato per 34 minuti anche a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Hugo Erkmaa, ha dimostrato di essere all’altezza del compito sia in attacco che in difesa. Nonostante la stanchezza per il fitto calendario di partite, la guardia ragusana non vuole cercare alibi e si concentra sulla preparazione per le prossime sfide.

Sabato contro Imola, che ha vinto una partita su tre finora, la Virtus cercherà di migliorare la propria posizione in classifica. Successivamente, mercoledì prossimo, la squadra affronterà Vicenza al PalaPadua nel secondo turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale.

