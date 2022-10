Che sera, stasera. La Virtus Ragusa sarà impegnata, a partire dalle 20,30, sul campo della capolista Rucker San Vendemiano per la quarta giornata di campionato di serie B Old West. Un appuntamento sportivo molto importante, che potrà essere seguito in diretta al PalaPadua dove è stata inaugurata già per la prima partita fuori casa la bellissima opportunità di poter assistere alla partita in trasferta su schermo gigante. La partita di oggi è abbastanza in salita visto che si gareggerà contro la capolista.









Ma la Virtus Ragusa va avanti con grande consapevolezza. "Affrontiamo – afferma il coach ibleo Antonio Bocchino al quotidiano La Sicilia al giornalista Salvo Martorana – una formazione costruita per arrivare tra le prime quattro e provare ad andare in A2. Lo scorso anno sono arrivati ai play off. E' una squadra composta da ottimi elementi ed hanno potenziato il roster già buono con elementi di primo livello. Noi andiamo a giocare la nostra pallacanestro sapendo che abbiamo ancora tante cose da migliorare, provando a metterli in difficoltà con la consapevolezza che sarà una gara molto difficile ma non per questo saremo la vittima sacrificale.









Veniamo da una gara contro Vicenza che abbiamo gestito per quasi tutta la durata. Soltanto alla fine abbiamo perso momentaneamente lucidità e i nostri avversari ne hanno approfittato. Merito comunque ai miei ragazzi che sono scesi in campo portando a termine una prestazione efficiente. Ci sono ancora tante cose da migliorare e lo faremo con il duro lavoro in palestra per proseguire in questo campionato nel migliore dei modi". Per la serie C Silver dopo la sconfitta all'esordio per i ragazzi di Gianni Recupido contro il Comiso, questa domenica sul campo della Domenico Savio Messina.