La Virtus Ragusa domina a Rende e chiude girone al secondo posto

La Virtus Ragusa espugna il campo della Bim Basket Rende e chiude al secondo posto, con un record di 17 vinte e 5 perse, il gruppo H del campionato di Serie B Interregionale. In una gara ininfluente per la qualificazione ai Play-In Gold, ottenuta con parecchi turni d’anticipo, i ragazzi di coach Recupido rimediano a una partenza a rilento (29 punti subiti nel primo quarto, di cui 15 dal solo Malkic) grazie a una prova matura e attenta, in cui spiccano le prestazioni di Brown (top scorer con 21 punti) e Gaetano (15 punti e 17 rimbalzi).

L’approccio della Virtus è molle nella metà campo difensiva e Rende vola sul +7 alla fine del primo quarto. Poi arriva la svolta: con un parziale di 17-4, concluso da un paio di triple di Simon, Ragusa rimonta e sorpassa (33-39). Nel finale di tempo, addirittura, incrementa il gap oltre la doppia cifra, affidandosi a diversi interpreti. Minuti anche per Giovanni Ianelli, rientrato alla base da pochi giorni. A fare la differenza, nei due quarti centrali, sono le difese: quella ospite concede 24 punti in tutto al quintetto di Carbone, che sull’altra sponda non riesce a contenere Brown e compagni (la Virtus tira col 100% da due nel terzo periodo). Nell’ultima frazione il vantaggio ragusano si dilata ulteriormente: la formazione di Recupido, più profonda, manda in doppia cifra sei giocatori e può godersi qualche giorno di riposo in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata.

Si comincia domenica 3 marzo con un nuovo raggruppamento che, oltre a Ragusa, include Orlandina, Sala Consilina e Viola (provenienti dallo stesso girone della Virtus), Molfetta, Angri, Monopoli e Salerno (provenienti dal gruppo G). La Virtus, che comincerà dai 6 punti ottenuti negli scontri diretti nella prima fase, giocherà solo con le formazioni provenienti dall’altro girone, in gare di andata e ritorno. Le prime 6 accedono ai playoff.

IL TABELLINO

Bim Bum Basket Rende-Virtus Ragusa 67-106

Bim Bum Basket Rende: Gatta 10, Malkic 17, Montemurro 2, Ginefra 3, Bisceglie 13, Markovic 8, Madrigrano, Guido 2, Guzzo 12. All.: Carbone

Virtus Ragusa: Brown 21, Piscetta 14, Epifani 9, Cioppa 12, Simon 12, Vavoli 11, Sorrentino 6, Gaetano 15, Mirabella ne, Calvi ne, Ianelli 6. All.: Recupido

Arbitri: Greco di Catanzaro e Caputo di Lamezia Terme

Parziali: 29-22; 41-55; 53-77.



© Riproduzione riservata