La Virtus Ragusa conquista la Coppa Sicilia

La Virtus Ragusa ha conquistato la Coppa Sicilia nella stagione sportiva in corso, ottenendo il primo trofeo dell’anno. La squadra, allenata da coach Gianni Recupido, ha sconfitto il Cus Catania dopo aver superato Capo d’Orlando in semifinale. Questo risultato rappresenta un ottimo inizio di stagione per la Virtus Ragusa, che si prepara al debutto nel campionato di Serie B interregionale contro il Basket School Messina.

La Virtus ha iniziato con il piede giusto, con giocatori come Marcus Brown e Ugo Simon che hanno contribuito in modo significativo. La difesa di Recupido ha influito negativamente sulle percentuali di tiro del Cus Catania, consentendo a Ragusa di ottenere un vantaggio nel punteggio. Nonostante un breve tentativo di rimonta da parte del Cus, la Virtus ha mantenuto il controllo del gioco e alla fine ha vinto la partita con un punteggio di 90-69.

Tabellino:

Cus Catania-Virtus Ragusa 69-90

Parziali: 13-21; 32-46; 50-68.

Cus Catania: Arcidiacono, Sidibe 2, Consoli, Giuffrida, Valle 12, Corselli 8, Lo Iacono 18, Prior Ruiz 15, Mpeck, Laurynas 8, Raciti, Cuccia 6. All.: Russo

Virtus Ragusa: Cioppa 9, Brown 23, Sorrentino 20, Vavoli 8, Gaetano 12, Tumino, Mirabella 2, Simon 8, Calvi 6, Piscetta 2. All.: Recupido