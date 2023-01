La vera storia di cappuccetto rosso? Ce la racconta la compagnia Godot

Il prossimo fine settimana, la Maison GoDoT ospiterà un’altra divertente narrazione per bambini e ragazzi. Dopo lo spettacolo “Note da favola” dello scorso weekend, che ha visto i bambini partecipare attivamente e riempire lo spazio teatrale con la loro energia, la compagnia G.o.D.o.T. presenterà un’altra favola famosa in una nuova versione originale e coinvolgente. Federica Bisegna, la regista, ha adattato “La vera storia di Cappuccetto Rosso” immaginando una protagonista diversa dalla classica immagine di una ragazzina ingenua e buona. La nuova versione si concentra su tematiche ecologiste e animaliste e mette in dubbio se il lupo sia davvero cattivo. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 13 gennaio alle ore 20.00, sabato 14 gennaio in doppia replica alle ore 17.30 e 20.00 e domenica 15 alle 18.30. La Compagnia G.o.D.o.T. si rivolge ai bambini offrendo spettacoli divertenti che mirano anche a fornire spunti di riflessione su temi sociali importanti. L’ingresso per i bambini che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo “Note da favola” sarà gratuito.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it