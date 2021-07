La stagione concertistica internazionale Melodica comincia con un viaggio con i tanghi di Piazzolla che attraversa anche la Divina Commedia - Ragusa Oggi

La stagione concertistica internazionale Melodica comincia con un viaggio con i tanghi di Piazzolla che attraversa anche la Divina Commedia

Condividi su:

Il tango argentino, noto in tutto il mondo anche grazie alle creazioni musicali del maestro Astor Piazzolla, può essere reinterpretato? E si può fare un viaggio in musica all’interno dela Divina Commedia? La risposta arriverà sabato prossimo 17 luglio, alle ore 21 (ingresso al pubblico dalle 20,30) con il concerto “DanTango” che apre la 26esima edizione di Melodica, la stagione concertistica internazionale promossa dall’omonima associazione culturale, con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero e con il patrocinio del Comune di Ragusa. All’interno del “Centro Commerciale Culturale” di Ragusa (via Matteotti, 61) tre musicisti si cimenteranno nella reinterpretazione delle note tanghere più famose, iniziando a colorare con le note le sere d’estate in pieno centro storico, dando piacere all’anima, elevando l’offerta culturale sia per il pubblico locale che per i turisti.

Il Trio Accord composto da Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello e Ezio Testa alla fisarmonica e con l’intervento di Nicole Millo alla voce, andrà a rileggere lo straordinario repertorio di tango argentino di Astor Piazzolla, compositore oggi più conosciuto, eseguito e amato in tutto il mondo, rendendo un omaggio in occasione del centenario della nascita. I testi sono di Louis Borges, che lungamente ha collaborato con Piazzolla dando alla luce numerosi capolavori come i cicli delle Baladas e delle Milongas. Ma il 2021 è anche l’anno che celebra Dante nel 700° anniversario della morte, il Sommo Poeta al quale Borges dedica alcune opere nelle quali presenta la sua Beatriz. Lo spettacolo narra di un mondo di speranza e disillusione, di passioni e di tradimenti attraverso il pathos e l’ironia tipica della cultura sudamericana.

Tutti in carriera gli artisti protagonisti. Nicole Millo, figlia dell’attore Achille, ha soli 8 anni ha esordito al cinema partecipando al film “Roma” di Fellini. Ha poi lavorato in teatro, in tv e alla radio, in Rai, dove è stata conduttrice e attrice. Negli ultimi anni si è dedicata al “Teatro Natura” e collabora con Ateneo Musica Basilicata e con Basilicata Circuito Musicale. Ha condotto laboratori teatrali e di dizione mentre nel 2017 ha partecipato come coprotagonista nel corto di Adelaide Dante De Fino “La Pace Dannata” conseguendo il premio “Miglior Attrice” alla rassegna Cortometraggi Lucani.

Gennaro Minichiello, diplomato con il massimo dei voti in violino presso il Conservatorio di di Avellino si è perfezionato con maestri di fama internazionale. Vincitore del concorso internazionale “Città di Vittorio Veneto”, ha fatto parte dell’Orchestra della Rai, del Teatro Petruzzelli. E’ docente di violino al Conservatorio di Salerno.

Giovanna D’Amato si è diplomata in violoncello presso il Conservatorio di Frosinone e poi si è perfezionata con maestri di fama internazionale. Ha fatto parte dell’Orchestra della Rai, dell’Orchestra femminile Europea e di altri importanti enti lirici e sinfonici. E’ docente di musica d’insieme per strumenti ad arco al Conservatorio di Benevento. Sia Minichiello che la D’Amato hanno suonato in importanti enti lirici e sinfonici ed hanno intrapreso un’attività concertistica internazionale prevalentemente in ambito cameristico imponendosi anche in vari concorsi nazionali, realizzando alcune opere discografiche ed esibendosi presso importanti istituzioni concertistiche in Europa e nel resto del mondo.

Ezio Testa si è diplomato col massimo dei voti in clarinetto presso il Conservatorio di Musica “Perosi” di Campobasso e in fisarmonica, anche secondo livello, presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari. Svolge regolare attività artistica sia come solista sia in ambito cameristico, ottenendo vasti consensi ed è vincitore assoluto di concorsi nazionali ed internazionali. I concerti si terranno alle ore 21 con ingresso pubblico a partire dalle 20,30. Il ticket è di 10 euro, con la possibilità di acquistare gli ingressi per tutti i sei concerti a soli 30 euro. È obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208.