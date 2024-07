La Serenata dal balcone. Insolito spettacolo itinerante nel centro storico di Scicli con l’attrice Carmela Buffa Galleo

E’ la chicca iblea per eccellenza in questa estate 2024. Veramente uno spettacolo insolito in una serata estiva che porterà gli spettatori sotto quattro…balconi di palazzi del centro storico. L’iniziativa “La Serenata, poesia di Sicilia”, sotto l’egidia dell’associazione il Teatro degli Iblei e di Armonia Iblea e la collaborazione di Carmelo Massari, prevede quattro esibizione itineranti.

In quattro balconi: il primo a palazzo Scimone in piazza Carmine, il secondo in piazza Municipio sul balcone di Casa Caccamo Vindigni, il terzo a palazzo Spadaro in via Francesco Mormino Penna e la quarta esibizione sul ponte del torrente di via Aleardi. Inizio alle ore 21,30. Ad esibirsi i musicisti di Kanta e Kunta di Armonia Iblea gruppo composto da Carmelo Conti, Carmelo Trovato, Bruno Cartia, Josè Falla e Matteo Pisana.

