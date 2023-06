La scrittrice Costanza DiQuattro tra i finalisti del prestigioso premio letterario Comisso. Dopo la candidatura allo Strega lo scorso anno

La scrittrice ragusana Costanza DiQuattro è tra le finaliste del prestigioso Premio Comisso, nella sezione Narrativa italiana, con il suo romanzo “Arrocco Siciliano”.

Per la DiQuattro, questa non è la prima volta che viene selezionata per un premio importante. Lo scorso anno, infatti, era stata tra i candidati del Premio Strega con il suo romanzo “Giuditta e il monsù”. La sua carriera da scrittrice è cominciata appena qualche anno fa, con il romanzo “La mia casa di Montalbano” a cui hanno fatto seguito “Giuditta e il monsù”, “Donnafugata”, “Arrocco Siciliano”e l’ultimo “La baronessa di Carini”. La giovane scrittrice ha anche vinto il premio porta d’Oriente con “Donnafugata”.

Il romanzo finalista al Premio Comisso racconta la storia di Antonio Fusco, un giovane farmacista che arriva a Ibla, in Sicilia, per prendere il posto del precedente farmacista. Qui, Antonio dovrà navigare tra ostilità e diffidenza, ma anche tra amicizie insperate e cicalecci di popolo. La storia di Antonio, infatti, accarezza quella di tutti i personaggi del paese e, attraverso di lui, si scopre la vita e la redenzione.

Il Premio Comisso è uno dei premi letterari più importanti a livello nazionale e vanta una giuria tecnica composta da noti critici letterari e scrittori. La scelta delle opere finaliste avviene tra le centinaia di romanzi e biografie inviate per la selezione.

La finale del Premio Comisso si terrà il 7 ottobre al Teatro Comunale di Treviso, dove la giuria composta da 70 lettori voterà i superfinalisti delle due sezioni.

La nomination di Costanza DiQuattro rappresenta un ulteriore riconoscimento per la letteratura italiana e per la sua capacità di raccontare storie che parlano di vita, di redenzione e di vendetta, in un incontro agrodolce tra passato e presente. Auguriamo alla DiQuattro il meglio per la finale del Premio Comisso e continuiamo a seguire con interesse la sua carriera da scrittrice.