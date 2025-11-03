La poesia come forza: la storia di Giovanni Gulino alla Camera dei Deputati

Un giovane poeta ragusano porta la sua voce fino a Montecitorio. Martedì 11 novembre, alle ore 17, nella prestigiosa Sala Matteotti della Camera dei Deputati, sarà presentata la silloge poetica “Frammenti di cuore, riflessioni di un aspirante poeta”, firmata da Giovanni Gulino e pubblicata da Elisir Servizi Editoriali.

Un titolo che racchiude l’anima di chi ha fatto della scrittura una forma di libertà. Giovanni, affetto da tetraparesi spastica sin dalla nascita, non ha mai permesso che la sua condizione fisica limitasse la forza del suo pensiero e la profondità del suo sentire. “Frammenti di cuore” è il racconto poetico di una vita vissuta con sensibilità, ironia e coraggio, e rappresenta un messaggio potente: l’arte può abbattere qualsiasi barriera, fisica o sociale.

Le sue poesie e riflessioni in prosa parlano d’amore — quello universale, per la vita, per la natura, per il mare, per il nonno perduto e per una donna ideale, simbolo di bellezza e intelletto — ma anche di dignità, diritti e fragilità umana.

Con tono garbato ma deciso, Gulino denuncia le difficoltà di una società che ancora fatica a garantire pari opportunità e rispetto alle persone con disabilità. Eppure, tra le righe delle sue liriche, si respira speranza: la convinzione che la poesia possa ancora illuminare i cuori e accendere coscienze.

“Scrivere è terapeutico — racconta Giovanni — e la poesia serve ai giovani per riconoscere la bellezza delle parole messe insieme in modo musicale”.

La sua è una voce limpida, capace di trasformare la sofferenza in arte e la fragilità in forza. “Frammenti di cuore” diventa così un simbolo di riscatto, ma anche un invito a non arrendersi, a cercare sempre la luce — anche nei momenti più bui.

In un tempo in cui la poesia sembra avere sempre meno spazio, l’opera di Giovanni Gulino ci ricorda che la parola può ancora cambiare le cose. E che un “aspirante poeta”, se scrive con il cuore, può parlare al mondo intero.

