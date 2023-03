La piazzetta di via Eugenio Montale a Ragusa in totale degrado

Avete presente la piazzetta di via Eugenio Montale, a Ragusa, subito dopo la rotatoria di viale delle Americhe, in direzione Chiaramonte? Da almeno 5 anni non è mai stata interessata da alcun intervento e tutt’ora è nel totale degrado.

L’ultimo intervento risale al 2018 e ciò, naturalmente, fa infuriare i residenti. La piazzetta è ridotta ai minimi termini più nessuna forma alle siepi, rifiuti di ogni dimensione gettati sul terreno come se fosse una discarica, addirittura è presente pure materiale di risulta del settore edilizio.

UNA SITUAZIONE DI DEGRADO

Ovviamente, proliferano insetti e roditori che qui hanno trovato il loro habitat naturale. Alcuni lampioni, poi, sono pure caduti per non parlare del fatto che i rovi, alti sino a tre metri, insidiano alcune abitazioni circostanti e i proprietari si trovano costretti, quando necessario, a potarli autonomamente per evitare che gli stessi possano invadere i propri spazi. Insomma, una situazione davvero deprimente. Perchè non si interviene?