La Passalacqua a San Martino di Lupari

La Passalacqua Ragusa, dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive, si prepara per il match di domani pomeriggio contro San Martino di Lupari, la settima forza del campionato, in Veneto. La squadra ha trascorso una settimana positiva con tutti i giocatori disponibili per gli allenamenti, consentendo al coach Lino Lardo di lavorare al meglio in vista del finale di stagione.

La squadra iblea intende dimostrare di poter competere alla pari con le formazioni più quotate e questo ciclo di partite difficili inizia domani, per poi proseguire la vigilia di Pasqua contro Schio e con un match interno sabato 6 aprile contro Venezia.

Coach Lino Lardo commenta che le recenti vittorie hanno portato non solo punti in classifica, ma anche consapevolezza e fiducia nel lavoro svolto dalla squadra. Sottolinea l’importanza di affrontare con massima concentrazione il match contro San Martino di Lupari, una squadra che pratica un basket piacevole, veloce e aggressivo, e che ha avuto un ottimo inizio di stagione.

La vittoria in questa partita sarebbe molto significativa per la Passalacqua Ragusa, quindi la squadra si prepara con determinazione per affrontare la sfida sul campo ostico di San Martino di Lupari.

