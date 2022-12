La “pasion andaluza” per il prossimo appuntamento di Melodica a Ragusa con il pianista Cuenca e la ballerina di flamenco Roca

La passione dell’Andalusia arriva sul palco del teatro Don Bosco di Ragusa, pronta a contagiare con la sua lirica e la sua musicalità gli spettatori della 28esima stagione Concertistica Internazionale “Melodica”. Sabato 17 dicembre alle ore 20.30 infatti con il concerto dal titolo “Pasiòn andaluza” si respirerà il clima andaluso con le tipiche e calde sonorità iberiche grazie alle note del pianoforte di Jose Manuel Cuenca e ai passi di danza della ballerina di flamenco Almudena Roca. Un clima dolce e intimo per un viaggio musicale e culturale alla scoperta della bellezza e della tradizione, di terra e oro, di mari e ulivi, di baie emblematiche e sierre brune. D’arte, di rossi e di fuochi, di fiori d’arancio e di deserti, che raccolgono tra i suoi angoli le più svariate e assolute manifestazioni di razza, eleganza e maleducazione. Di sole e danze. Il percorso in “Pasión andaluza” è fatto di ispirazioni e fantasie meridionali, uno spettacolo sotto forma di un mosaico musicale e coreografico che presenterà creazioni di famosi compositori e interpreti. I due artisti che accompagneranno il pubblico lungo questo percorso saranno Jose Manuel Cuenca al pianoforte e Almudena Roca alla danza. La serata sarà presentata da Rossella Schembri.

Jose Manuel Cuenca ha studiato pianoforte e clarinetto presso il Conservatorio di Musica di Córdoba, terminando entrambi gli strumenti con il Premio Straordinario di Fine Laurea. Ha sviluppato una vasta carriera artistica in Spagna, Belgio, Polonia, Germania, Cuba, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Francia, Andorra, Stati Uniti, Venezuela, Austria, Brasile, Croazia, Ungheria, Grecia, Ucraina, Danimarca, Turchia, Italia, Svezia, Libano, Siria, Portogallo, Svizzera, Filippine e Giappone, esibendosi in prestigiosi auditorium. Insieme a suo fratello, Francisco Cuenca, ha effettuato otto registrazioni. Ha ricevuto numerosi prestigiosi premi e riconoscimenti.

Almudena Roca ha iniziato i suoi studi presso il Conservatorio di Danza Professionale di Murcia, dove oltre ad essere promossa dal corso e finire presto la laurea, ha ricevuto lode nel diploma professionale di danza spagnola e flamenco. Ha ottenuto il Primo Premio per la Danza Spagnola e il Flamenco al Concorso “Murcia Dance Time”, suggerito anche da Doña Virginia Valero, direttrice del Conservatorio Superiore di Danza di Madrid “María de Ávila” per iniziare i suoi studi in questo centro. Ha conseguito un diploma superiore in coreografia e interpretazione della danza spagnola e del flamenco presso lo stesso centro. Si è perfezionata con grandi insegnanti. Si è diplomata nel Master di Flamencologia presso la Scuola Superiore di Musica della Catalogna. Fa parte di molte compagnie dove si esibisce come solista.

La campagna abbonamenti è ancora aperta con prevendita attiva presso la libreria “Tante storie” – Buffetti, sita a Ragusa in via Roma n. 155, tel. 347 2313605. Il costo del singolo biglietto intero è di € 10 e ridotto per gli studenti fino a 20 anni è di € 5, l’ingresso è invece gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208. La rassegna musicale ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.