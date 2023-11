La Notte Bianca della Politica accende il dibattito a Ragusa. In arrivo Casaleggio

In un susseguirsi di dibattiti, presentazioni di libri, tavole rotonde e incontri intensi, la quarta edizione della “Notte Bianca della Politica” ha preso il via ieri sera 10 novembre, per continuare il suo percorso fino a domenica 12 novembre nell’auditorium della Camera di Commercio di Ragusa. Ideata da Giorgio Massari, questa tre giorni rappresenta un’esperienza unica e speciale, arricchita dalla presenza di relatori di fama internazionale.

Una piattaforma straordinaria per approfondire temi attuali, stimolare la riflessione e promuovere un dialogo costruttivo su questioni cruciali.

La manifestazione si distingue per la sua varietà di appuntamenti culturali e non solo. L’auditorium della Camera di Commercio è dunque il palcoscenico di dibattiti coinvolgenti, presentazioni di libri e tavole rotonde che hanno affrontato tematiche attuali e rilevanti.

Si favorisce il confronto tra figure autorevoli che condividono con i partecipanti le loro prospettive su temi cruciali come la guerra, l’intelligenza artificiale e la disuguaglianza, aggiungendo una dimensione globale e approfondita agli argomenti trattati.

L’edizione 2023 è stata inaugurata dall’eminente professore Luigi Daniele, docente di diritto dei conflitti armati e del diritto internazionale penale presso la Nottingham Trent University. Il professor Daniele ha affrontato la platea con una lectio magistralis avvincente, sottolineando il dovere di tutti, accademici, società civile, media e classi dirigenti, di richiamare l’attenzione sul rispetto dei limiti minimi di umanità anche in situazioni di conflitto.

Ha enfatizzato il valore del confronto come uno spazio fondamentale di democrazia, esemplificando con scenari bellici come quelli del Medio Oriente. Daniele ha ricordato che, nonostante le difficoltà, è fondamentale trovare soluzioni che la legalità internazionale non solo offre, ma imporrebbe. Il confronto e il riconoscimento reciproco, secondo il professore, sono chiavi per individuare percorsi che possano portare alla pace.

Purtroppo, per problemi tecnici e organizzativi, non è stato possibile collegare Oleksandra Matviichuk, l’avvocata ucraina fondatrice del Centro per le libertà civili, organizzazione vincitrice del Nobel per la Pace 2022. Gli organizzatori sperano di poterla raggiungere nelle prossime ore.

Durante l’apertura dell’evento, Giorgio Massari ha sottolineato l’importanza di impegnarsi profondamente nel dialogo e nella riflessione sui temi centrali che influenzano la nostra società. La “Notte Bianca della Politica” non è solo un evento culturale, ma un impegno collettivo per contribuire a costruire una società più inclusiva e responsabile.

Tanti ancora gli appuntamenti già per questo sabato pomeriggio 11 novembre. Alle 16,30 il professore Mauro Magatti e Chiara Giaccardi aprono la giornata presentando il loro libro “Super Società”. Alle 17.30, Davide Casaleggio, imprenditore e socio fondatore del Movimento 5 Stelle, presenta “Tu sei rete” rispondendo alle domande del giornalista de La7, Carmelo Schininà.

Alle 18.30, Giovanni Gallone presenta “Riserva di umanità e funzioni amministrative,” seguito alle 19.30 da Luisa Torchia con il libro “Lo Stato Digitale.” L’ultimo incontro della giornata, alle 20.30, vede Vittorio Emanuele Parsi discutere il suo libro “Il posto della guerra e il costo della libertà”.

Domenica 12 novembre ancora vari appuntamenti. La giornata si aprirà con la lectio magistralis di Ennio Augusto Vivaldi Vèjar, attuale Ambasciatore del Cile in Italia, dal titolo “Cile: a Cinquanta Anni da un Colpo di Stato e di un Modello socio-economico Estremo.” Alle 17.30, Felice Cimatti presenterà “Assembramenti,” seguito da Elena Granaglia con il libro “Uguaglianza di opportunità – Si ma quale?” alle 18.30.

La giornata proseguirà alle 19.30 con Fabrizio Barca e Fulvio Lorefice presentando “Diseguaglianze e Conflitto un anno dopo,” e si concluderà alle 20.30 con Leonardo Morlino e Francesco Raniolo che discuteranno il loro libro “Diseguaglianza e democrazia”.