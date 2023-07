La Nefrologia iblea diventa centro di riferimento di formazione degli accessi vascolari per emodialisi in Italia

La Nefrologia dell’ASP di Ragusa sia stata individuata come centro di riferimento formativo a livello nazionale per gli accessi vascolari per emodialisi dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. Questa collaborazione consentirà ai medici provenienti da diverse parti d’Italia di effettuare tirocini presso l’Unità complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, diretta dal dottor Walter Morale. La Nefrologia dell’ASP di Ragusa è la sola in Sicilia e una delle poche in Italia ad essere stata selezionata per questo tipo di percorso formativo specialistico.

COSA SONO GLI ACCESSI VASCOLARI

Gli accessi vascolari sono di vitale importanza per i pazienti sottoposti a emodialisi, poiché consentono loro di accedere ai trattamenti di depurazione del sangue. La preparazione dei vasi degli arti superiori, tramite la creazione di una fistola artero-venosa (FAV), rappresenta una fase cruciale. La U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa è stata pioniera nell’introdurre nuove tecniche chirurgiche e la realizzazione di FAV endovascolari senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione multidisciplinare con la Radiologia Interventistica dell’Azienda ospedaliera “Cannizzaro” di Catania, nonché con altre specialità presenti nell’area di Ragusa, come la Chirurgia Vascolare, la Radiologia e l’Emodinamica.

IL DOTTOR WALTER MORALE E’ IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI STUDIO

Il dottor Walter Morale, coordinatore nazionale del Gruppo di Studio degli accessi vascolari della Società Italiana di Nefrologia, sottolinea l’importanza della sinergia collaborativa e della visione strategica dell’ASP di Ragusa. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di offrire un servizio sanitario più efficiente e adeguato alle esigenze dei pazienti, attirando un notevole flusso migratorio di pazienti emodializzati da altre province con un indice di attrattività del 40%.

Inoltre, il dottor Walter Morale e il dottor Concetto Sessa, entrambi dell’Unità di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, sono stati coinvolti nell’insegnamento didattico presso la Scuola di Perfezionamento dell’Istituto Superiore Sant’Anna di Pisa, nel Master Universitario di II° Livello intitolato “La teoria e la pratica dell’accesso vascolare per emodialisi, VasEd” per gli anni accademici 2023-2024.