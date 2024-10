La nave ong Sea Eye 5 arrivata a Pozzallo con 65 migranti messi in salvo

Sbarco all’alba a Pozzallo per 65 migranti messi in salvo dalla nave ong Sea Eye 5 che batte bandiera tedesca. Partiti dalla Libia, sarebbero rimasti in mare, prima dei soccorsi, per alcuni giorni dei soccoesi sarebbero rimasti in mare. Molti casi di scabbia, alcuni seri, con sovrainfezioni batteriche. In generale i migranti soccorsi dalla ong tedesca e trasferiti all’alba all’hot spot di Pozzallo, sono in buone condizioni di salute. Tra i 65 sbarcati ci sono anche 8 adolescenti. Le nazionalità di provenienza sono Sudan, Siria, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Irak, e Kurdistan. La Sea Eye 5 prima di avere l’autorizzazione a riprendere il mare dovrà effettuare una disinfestazione a bordo – proprio per l’elevata presenza di casi di scabbia tra le persone soccorse

