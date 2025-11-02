La musica parla modicano: tre studenti del “Verga” nell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali

Il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica festeggia un nuovo, importante traguardo che conferma la qualità del suo percorso formativo: tre studenti dell’istituto sono stati selezionati per far parte dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, prestigiosa compagine che riunisce i migliori giovani talenti provenienti dalle scuole musicali di tutta Italia.

Si tratta di Giovanni Corallo (corno), allievo della classe del prof. Salvatore Incatasciato; Alessio Puglisi (violoncello), allievo del prof. Jascha Parisi; e Biagio Cardella (trombone), allievo del prof. Paolo Ilacqua.

Il debutto ufficiale dell’Orchestra si è tenuto giovedì 30 ottobre a Roma, presso il prestigioso Auditorium della Conciliazione, in occasione del Giubileo del Mondo Educativo, alla presenza di Papa Leone XIV. Per l’occasione, l’ensemble era composto da 91 giovani musicisti, tra i quali l’alunno Giovanni Corallo, impegnato nel ruolo di cornista.

All’evento hanno preso parte anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il Presidente dell’INDIRE Francesco Manfredi, a testimonianza del valore simbolico, culturale e formativo dell’iniziativa.

Il riconoscimento ottenuto dagli studenti rappresenta un ulteriore segnale della crescita del Liceo Musicale “G. Verga”, che negli ultimi anni si è affermato come punto di riferimento nella formazione di giovani musicisti capaci di distinguersi a livello nazionale e internazionale. A conferma di ciò, arriva anche il successo dell’ex alunna Lucia Gurrieri, già allieva di corno del prof. Incatasciato, che pochi giorni fa ha vinto il concorso per il ruolo di Primo Corno Assistente presso la prestigiosa Staatsorchester Braunschweig in Germania: un risultato che la colloca stabilmente tra i musicisti professionisti di alto profilo del panorama europeo.

Soddisfazione e orgoglio nelle parole del Dirigente Scolastico, prof. Alberto Moltisanti:

«Questi successi non rappresentano soltanto motivo di orgoglio per il nostro istituto, ma testimoniano la serietà di un progetto educativo fondato su competenza, impegno e passione. Vedere i nostri studenti esibirsi a Roma, accanto a personalità di rilievo nazionale, e sapere che nostri ex allievi ottengono ruoli di prestigio nelle più importanti orchestre europee, conferma la validità del lavoro svolto da docenti e studenti. Il Liceo Musicale “G. Verga” continuerà a essere fucina di talenti e luogo in cui la musica diventa strumento di crescita personale, culturale e professionale».

Il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica si conferma così una vera e propria fucina di eccellenze, capace di formare nuove generazioni di musicisti pronti a portare il nome della scuola e della città nei più importanti contesti artistici italiani ed europei.

© Riproduzione riservata