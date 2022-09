“La lunga notte di Emma” di Dario Accolla e Eugenia Nicolosi: la presentazione a Ragusa

Sabato 17 settembre alle ore 18.30 in Piazza Matteotti (Piazza Poste) a Ragusa A.Ge.D.O.

Ragusa e Associazione Culturale Dahlia di Palazzolo Acreide saranno con Dario Accolla per

parlare de “La lunga notte di Emma”, una bella fiaba scritta per bambine e bambini dai 5 anni

in su e molto interessante anche per gli adulti.



“La lunga notte di Emma”, è il viaggio di una bambina che, in una notte, incontra i “cattivi”

classici delle fiabe più note per scoprire che, in realtà, le cose non sono quasi mai come ce le

raccontano.



La piccola Emma imparerà e noi con lei, il significato di temi importanti come stereotipi,

pregiudizi, migrazione, femminismo, ambientalismo e animalismo. Si sorride spesso leggendo

di Emma e altrettanto spesso ci si ferma a pensare.



La presentazione ha il Patrocinio del Comune di Ragusa ed è stata realizzata in collaborazione

con Alib (Associazione Librai Iblei).

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it